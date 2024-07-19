Спикер Нацгвардии в эфире телеканала «Мы – Украина» рассказал, что российские захватчики на Торецком и Покровском направлениях активно проводят штурмы – здесь происходит более трети боевых столкновений, информирует «НБН».

По словам Музычука, именно на этих направлениях войска Российской Федерации несут самые большие потери, в связи с чем командованию армии Путина приходится привлекать дополнительные подразделения, бригады и иногда некоторые полки. В частности, в районе Торецка и Покровска враг использует морскую пехоту.

Представитель НГУ добавил, что, кроме того, дополнительные силы военное руководство страны-агрессора привлекает на Купянском и Лиманском направлениях, а также танки и артиллерийские средства.

Напомним, в ОСГВ «Таврия» прокомментировали сообщение ЦНС о переброске сил захватчиков из Херсонской области на Харьковщину.