Жорин рассказал, что на Харьковском направлении захватчики пополняют личный состав за счет стрелковых батальонов. Военный отметил, что такие подразделения оккупантов – пехота, которой командование иногда ставит штурмовые задачи, информирует «НБН».

Заместитель командира 3-й ОШБр объяснил, что, подразделению передают батальон пехоты и этих бойцов волнами бросают на штурмы. Такая тактика заключается в том, что кто-то из путинских солдат все же добегает до определенных позиций и сидит там, пока не прибежит еще кто-то.

Майор уточнил, что такие действия оккупантов в некоторых зонах действительно принесли результаты из-за количества живой силы и интенсивности атак, однако большую часть этой пехоты «отминусовали» Силы обороны.

Замкомандира добавил, что путинские войска в ходе штурмов несут потери также из-за запрета на предоставление медицинской помощи «трехсотым» захватчикам.

Напомним, спикер НГУ рассказал, на каких направлениях ВС РФ несут самые большие потери.