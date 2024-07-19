Украинский лидер в своем Telegram-канале написал, что сегодня ВС РФ обстреляли Николаев ракетами – удар пришелся на детскую площадку вблизи жилого дома, показав кадры последствий прилета, информирует «НБН».

Фото — t.me/V_Zelenskiy_official

Фото — t.me/V_Zelenskiy_official

По словам президента, в результате атаки погибли 3 человека, в частности 1 ребенок, 5 получили ранения. Глава государства выразил соболезнования родным и близким.

Зеленский отметил, что страна-агрессор ежедневно доказывает своим террором, что давления на нее мало. Гарант подчеркнул, что такое уничтожение жизни нужно остановить, также необходимы новые решения в поддержку защиты украинцев. Президент добавил, что РФ должна почувствовать силу мира.

Отметим, что сегодня утром войска государства-террориста атаковали Чугуев на Харьковщине. Областная прокуратура показала кадры последствий ракетного удара по городу.