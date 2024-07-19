О том, что в соответствии с данными следствия, сегодня, 19 июля, около 4 часов 5 минут утра, российско-оккупационная армия нанесла серию ракетных ударов по центральным кварталам Чугуева, пишет «НБН», ссылаясь на информацию и фотоматериал, обнародованные в Telegram-канале Харьковской областной прокуратуры.

Как стало известно, в результате ракетной атаки РФ на Чугуев (двумя «Искандерами-М»), ранения различной степени тяжести получили 9 человек, включая 14-летнего подростка.

Также, существенно повреждены многоэтажки и частные жилые домовладения, авто, торговые точки, админздания, офисные помещения и прочие объекты исключительно гражданской инфраструктуры.

На данном этапе, прокурорами и следователями Нацполиции предпринимаются все возможные и надлежащие мероприятия, необходимые для документирования военных преступлений, совершенных «освободителями».

Фото — t.me/prokuratura_kharkiv

Фото — t.me/prokuratura_kharkiv

Фото — t.me/prokuratura_kharkiv

Фото — t.me/prokuratura_kharkiv

Ранее мы писали о том, как Шольц ответил на призыв Зеленского к союзникам помочь сбивать ракеты и БПЛА над Украиной.