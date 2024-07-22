Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что ночью в регионе противовоздушная оборона государства-террориста якобы уничтожила 47 дронов. По словам путинского чиновника, атака БПЛА обошлась без пострадавших, на нескольких участках загорелась сухая растительность – пожары были оперативно потушены, информирует «НБН».

В то же время местные Telegram-каналы заявили, что жители Морозовска насчитали около 20 дронов, опубликовав видео беспилотников, которые летели в сторону аэродрома ВС РФ.

Очевидцы сообщают, что вблизи авиабазы раздавались взрывы, кроме того, дроны попали в цистерну.

Неспокойно ночью, а также утром, было и в Краснодарском крае. Беспилотники дважды атаковали нефтеперерабатывающий завод в Туапсе. Российские СМИ опубликовали кадры налета БПЛА, а также видео пожара на предприятии.