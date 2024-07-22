Издание «РБК-Украина», ссылаясь на источник в спецслужбах, заявило, что дроновый удар по нефтеперерабатывающему заводу в Туапсе – операция Главного управления разведки Минобороны Украины, которая происходила в две волны информирует «НБН».

В небе над городом беспилотники зафиксировали около 03:30 по местному времени. Российские Telegram-каналы пишут, что в ходе первой атаки противовоздушная оборона пыталась уничтожить сразу 4 БПЛА.

Около 06:23 в районе местного нефтеперерабатывающего завода прогремели минимум два взрыва, после чего на предприятии вспыхнул пожар. Пропагандисты утверждают, что НПЗ атаковали по меньшей мере 8 дронов-камикадзе.

Отметим, что ночью под ударом БПЛА оказался аэродром «второй армии мира» в Морозовске Ростовской области. В Сети сообщили о последствиях атаки на авиабазу.