В отчете разведки Великобритании сказано, что Росгвардия является военным формированием страны-агрессора, которое подчиняется кремлевскому диктатору, информирует «НБН» со ссылкой на страницу в соцсети Х Минобороны Соединенного Королевства.

На украинской территории сейчас дислоцируется более 30 000 бойцов Росгвардии, главной боевой единицей которой является 116-я бригада специального назначения.

Ведомство напомнило, что в мае Росгвардия интегрировала в свои ряды батальон «Восток» так называемой «Донецкой народной республики». При этом в марте РФ не реализовала соглашение о подчинении сил ЧВК «Вагнер» 1-му добровольческому корпусу Росгвардии.

Основная задача сотрудников военного формирования армии оккупантов – охранять тыловые районы, однако несколько его подразделений принимают участие в боевых действиях на передовой.

Как сообщалось, главнокомандующий сил НАТО в Европе оценил стратегию Сил обороны Украины в войне против российских захватчиков.