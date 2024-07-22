Спикер ВМС ВСУ в эфире национального телемарафона сообщил, что российские «освободители» продолжают проводить активные действия в районе Крымского моста. В частности, враг начал применять для защиты незаконно построенного объекта авиацию, информирует «НБН».

По словам Плетенчука, таким образом «вторая армия мира» охотится на патрулирующие дроны защитников. Так как у оккупантов нет возможности патрулировать из воды, они компенсируют это воздушной составляющей.

Он отметил, что также захватчики продолжают использовать и другие средства для защиты Крымского моста – системы противовоздушной обороны и другие виды оружия.

Представитель Военно-морских сил рассказал, что и пересечение транспортного перехода сейчас происходит фактически в режиме пересечения государственной границы. Это также говорит о том, что враг на Крымском мосту пытается держать меры безопасности на максимально высоком уровне.

Ранее спикер ВМС указал на нюанс в уничтожении Керченского моста и высказался о строительстве железной дороги россиянами, которая будет идти из Ростова до Джанкоя.