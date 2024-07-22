Генерал в своем Telegram-канале рассказал, что Силы обороны Украины могут и должны сделать для того, чтобы остановить наступление путинских оккупационных войск, которые по количеству превосходят ВСУ, информирует «НБН».

По словам военачальника, защитникам нужно наносить эффективное огневое поражение основных сил армии Путина и резервов оккупантов на дальних подступах, комплексно поражать врага перед передним краем. Также ВСУ необходимо максимально эффективно использовать все возможности оружия, в частности беспилотники, в которых Украина имеет преимущество, и устойчиво удерживать позиции.

Главком ВСУ добавил, что, помимо этого, воинам нужно осваивать новые способы уничтожения разведывательных беспилотников с помощью FPV-дронов и РЭБ.

Напомним, в НГУ сообщили, на каких направлениях войска страны-агрессора несут самые большие потери.