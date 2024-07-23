Российский Telegram-канал ASTRA, ссылаясь на источники в экстренных службах временно захваченного Крыма, пишет, что ночью в ходе атаки БПЛА на Севастополь был нанесен удар по военному объекту «второй армии мира», информирует «НБН».

Сообщается, что временно оккупированный город атаковал 21 дрон, как минимум один беспилотник не был уничтожен российской противовоздушной обороной и прилетел в здание войсковой части 65372 на Монастырском шоссе. О пострадавших в результате прилета БПЛА неизвестно.

Украинский Центр журналистских расследований ранее выяснил, что эта в/ч является отдельным радиоузлом особого назначения ГРУ Генерального штаба ВС РФ. Ранее этот объект захватчиков был атакован 15 июля.

Отметим, что также сегодня утром беспилотники в Краснодарском крае нанесли удар по паромному судну, власти региона сообщили о последствиях дроновой атаки.