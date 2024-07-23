Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил россиянам, что сегодня утром в порту «Кавказ» дроны-камикадзе ударили по паромному судну, информирует «НБН».

Путинский чиновник уточнил, что на месте прилета произошло возгорание. Кроме того, по словам Кондратьева, в результате обстрела среди членов экипажа паромного судна и сотрудников порта есть погибший и пострадавшие. Традиционно глава региона обвинил «киевский режим» в попытке устроить «теракт».

Мониторинговые паблики пишут, что в сторону порта ехали кареты скорой помощи и пожарные машины. Telegram-канал «Крымский ветер» поделился кадрами локации.

Фото – t.me/Crimeanwind

Фото – t.me/Crimeanwind

Ранее россияне пожаловались на ночной массированный дроновый удар по временно захваченному Севастополю.