Городской глава в интервью изданию «РБК-Украина» заявил, что Харьков нуждается в современной ПВО для защиты от ударов со стороны государства-террориста, информирует «НБН».

По словам чиновника, после того, как ВСУ ограниченно разрешили использовать западное оружие для ударов по объектам оккупантов на территории РФ, в областном центре стало «немного тише». Силы обороны уничтожили ЗРК С-300/С-400, из которых захватчики обстреливали город.

Терехов уточнил, что сейчас армия Путина в основном начала атаковать Харьков ФАБами и КАБами, поэтому необходимо искать решение для защиты от таких обстрелов. Мэр заявил, что областному центру нужна самая современная система ПВО, так как один-два комплекса Patriot не решат все вопросы.

Также в интервью городской глава ответил, что будет с отоплением и водоснабжением в Харькове в холодное время года.