«Губернатор» Севастополя Михаил Развожаев заявил, что ночью город оказался под атакой беспилотников. Путинский чиновник утверждает, что в районе Северной стороны и мыса Фиолент силы противовоздушной обороны и подразделения радиоэлектронной борьбы уничтожили более 15 БПЛА.

По словам «главы» временно захваченного Севастополя, в результате дронового удара объекты в городе не пострадали. При этом было зафиксировано падение обломков двух беспилотников, информирует «НБН».

В то же время в Министерстве обороны страны-агрессора заявили, что ночью ПВО «второй армии мира» якобы перехватила и уничтожила над Крымским полуостровом и акваторией Черного моря 21 беспилотник. Также в ведомстве сообщили, что по 2 дрона были сбиты над Белгородской и Брянской областями РФ.

Напомним, журналисты подсчитали, сколько объектов российских оккупационных сил на территории Крыма были поражены с начала лета.