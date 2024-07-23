В комментарии «Суспільне» представитель ОТГВ «Харьков» заявил, что у Сил обороны нет информации о подготовке сил «второй армии мира» к новому наступлению на севере региона и наша разведка не подтверждает соответствующие данные, информирует «НБН».

По словам Саранцева, российские захватчики сосредоточили свои главные усилия и пытаются продвигаться в направлении поселка Глубокое Харьковского района и города Волчанск. Поэтому в районе этих населенных пунктов идут самые активные боевые действия.

Полковник отметил, что войска страны-агрессора осуществляют перегруппировку, чтобы возобновить штурмы. Спикер ОТГВ «Харьков» уточнил, что речь идет не о наращивании сил, а о ротации подразделений армии Путина.

Как сообщалось, заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин рассказал о тактике российских «освободителей» на Харьковском направлении.