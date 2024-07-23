Оккупационные «власти» на временно захваченных территориях Украины продолжают российскую политику смены демографического состава ВОТ, для чего призывают украинцев выезжать из таких регионов, информирует «НБН» со ссылкой на ЦНС.

Захватчики агитируют местное население получать жилищные сертификаты на территории государства-террориста, прикрывая свои реальные намерения заявлениями о «соображениях безопасности». На самом деле враг преследует одну цель – выселить из регионов как можно больше украинцев.

Оккупанты для реализации плана Москвы применяют различные методы выселения местных жителей от депортации до финансового поощрения. В то же время РФ завозит на ВОТ своих специалистов для изменения демографического состава этих территорий.

Ранее в Центре национального сопротивления рассказали о новом способе российских «освободителей» к принуждению украинцев в оккупации к получению гражданства государства-террориста.