Результаты соцопроса КМИС показали, что во всех регионах количество украинцев, которые готовы «уступить» РФ оккупированные территории, выросло в три раза по сравнению с первой весной в условиях полномасштабной войны, информирует «НБН».

В мае 2022 года 10% респондентов заявляли о том, что Украина ради достижения мира и сохранения своей независимости может отказаться от некоторых своих территорий, в то же время 82% опрошенных ни при каких обстоятельствах не отдали бы врагу захваченные регионы. Через год количество сторонников территориальных уступок РФ не изменилось (10%), 84% украинцев выступали против такого сценария.

Данные соцопроса за май 2024 года показали существенный рост количества респондентов, которые считают, что Украине нужно принять условия страны-агрессора ради скорейшего завершения войны, до 32%. При этом большинство граждан все же не намерены отдавать РФ захваченные регионы – 55%.

Фото — kiis.com.ua

Ранее социологи Центра Разумкова выяснили, сколько украинцев верят возможность победы своей страны над РФ военным путем.