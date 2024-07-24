Советник городского главы сообщил, что второй день под ряд во временно захваченном Мариуполе фиксируется «обратное движение» российских сил из Бердянского направления в сторону Новоазовска и из Пологовского/Розовского направления в сторону севера Донетчины, информирует «НБН».

Чиновник уточнил, что по этим маршрутам «освободители» перемещаются на новой технике и в колоннах. Складывается впечатление, что это часть подразделений армии Путина, которые до этого командование ВС РФ сдвинуло на Запорожье.

Андрющенко пришел к выводу, что «вторая армия мира» столкнулась с существенной проблемой восстановления личного состава. Именно по этой причине российские захватчики не могут накопить резервы для начала наступательных операций на других направлениях на фронте.

Как сообщалось, в Силах обороны прокомментировали сообщения о подготовке российских войск к новому наступлению на севере Харьковской области.