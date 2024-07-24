Telegram-канал «Риа-Мелитополь» около полуночи написал, что жители города сообщили о взрывах, которые раздаются в разных районах. После того, как прогремели «хлопки», было зафиксировано движение транспорта экстренных спецслужб, информирует «НБН».

Через пятнадцать минут в Мелитополе снова стало громко. Один из местных пабликов обнародовал видео, на котором слышны звуки «бавовны» во временно оккупированном городе.

«Член главного совета администрации» Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что ночью населенный пункт якобы подвергся атаке беспилотников.

По словам коллаборанта, в районе Мелитополя противовоздушная оборона армии Путина сбивала дроны, которые летели в направлении Ростовской области и Краснодарского края. «Чиновник» утверждает, что взрывы на видео, которое распространилось в Сети – работа ПВО РФ.

Напомним, в ночь на 23 июля беспилотники атаковали временно захваченный Севастополь. По данным росСМИ, как минимум один из дронов поразил войсковую часть оккупантов.