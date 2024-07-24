По результатам социологического опроса Центра Разумкова, 3% украинцев продолжают считать россиян «братским народом». К сравнению, в 2017 году таких респондентов было 27%, информирует «НБН».

44% участников исследования придерживаются мнения о том, что украинцы и россияне никогда не были «братскими народами», семь лет назад таких опрошенных было 16%.

В то же время 46% граждан считают, что россияне уже не являются «братьями», хотя были такими раньше, в 2017 году об этом заявляла половина респондентов.

Анализируя результаты соцопроса по разным возрастным группам, стало известно, что 51% украинцев старше 50 лет считает, что украинцы и россияне раньше были «братскими народами», но уже таковыми не являются.

При этом половина граждан возрастом от 18 до 35 лет убеждена, что украинцы и россияне никогда не были «братьями». Опрошенные возрастом от 36 до 49 лет имеют одинаковое количество сторонников на две точки зрения – по 46%.

Напомним, соцопрос КМИС показал, что в Украине возросло количество граждан, которые готовы к территориальным уступкам РФ.