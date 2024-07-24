Главком армии Украины в интервью британскому изданию The Guardian заявил, что отечественные БПЛА большой дальности ударили по более 200 объектам критической инфраструктуры на территории государства-террориста, информирует «НБН».

По словам военачальника, все эти объекты были связаны с военной логистикой «второй армии мира» и включали заводы, склады боеприпасов и топлива.

Также генерал напомнил, что Силы обороны Украины, используя морские дроны отечественного производства, потопили около трети Черноморского флота страны-агрессора. После серии успешных атак защитников на корабли оккупантов в Крыму, захватчики были вынуждены забрать оттуда свои суда.

Ранее главнокомандующий ВСУ рассказал, какие шаги должны предпринимать Силы обороны, чтобы остановить наступление армии Путина.