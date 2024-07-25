Аналитики DeepState заявили, что один из причин постоянного продвижения «второй армии мира» на фронте в Украине – тотальное преимущество захватчиков в живой силе, информирует «НБН».

Проект показал карту с фотографией пехотной колонной ВС РФ, которая движется из села Очеретино Донецкой области через железную дорогу на запад.

Фото – t.me/DeepStateUA

Эксперты пишут, что путинские силы целыми взводами по 40-60 бойцов двигаются к передней линии и занимают ее. По их словам, огромной помощью ВСУ в уничтожении вражеских колон становятся FPV-дроны. Аналитики призвали украинцев присоединяться к этой войне любым способом.

В DeepState сообщили, что россияне в селе Прогресс на Донетчине сосредоточили минимум три роты, поэтому о каком-либо отбитии села, о чем заявляли в ОСГВ «Хортица», не может быть и речи. Кроме того, враг вплотную подошел к селам Ивановка и Веселое.

Эксперты добавили, что армия Путина не только успевает восполнять потери, но и продолжает увеличивать общее число бойцов. Об этом свидетельствуют слова главкома ВСУ Александра Сырского о намерении врага увеличить количество оккупантов на украинской территории до 690 000.

Напомним, в Силах обороны сообщили, есть ли угроза окружения Часового Яра.