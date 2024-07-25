Калашников в эфире национального телемарафона, комментируя ситуацию в Часовом Яре, заявил, что Силы обороны не фиксируют угрозу окружения города. Захватчикам не удается реализовать свой план, информирует «НБН».

По словам офицера 26-й артиллерийской бригады, сейчас российские оккупационные силы пытаются продвинуться на флангах в направлении населенного пункта. При этом «вторая армия мира» избегает прямого штурма Часового Яра, ведь это обернется для нее большими потерями.

Военнослужащий рассказал, что путинские солдаты проводят атаки небольшими группами численностью до 8 человек после интенсивной артиллерийской подготовки. Российские оккупанты не применяют бронетехнику, при этом используют беспилотники со сбросами.

Напомним, представитель Украинской добровольческой армии «Юг» Сергей Братчук сообщил о ситуации на фронте в Запорожской области. По его словам, россияне считают это направление «перспективным».