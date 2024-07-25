Командующий НГУ в интервью агентству «Укринформ» рассказал, что на фронте ситуация сложная, однако нужно понимать, что у войск страны-агрессора нет безграничных возможностей для наступления, пишет «НБН».

Согласно прогнозу Пивненко, через месяц-полтора из-за больших потерь российские захватчики уже не смогут вести активные штурмы сразу на нескольких направлениях и будут вынуждены стать в активную оборону.

Военачальник отмечает, что защитникам нужно искать слабые места оккупантов и обходить сильные. Для этого ВСУ необходимо адаптироваться, менять модель управления. Однако, по его словам, не получится все преобразовать кардинально, так как для системных изменений нужно время.

Напомним, главком ВСУ Александр Сырский рассказал, что должны делать Силы обороны, чтобы остановить наступление путинских войск.