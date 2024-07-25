В четверг, 25 июля, президент сообщил, что глава Министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко доложил ему о задержании 18-летнего парня в Днепре, которого подозревают в убийстве Фарион, информирует «НБН».

По словам украинского лидера, операция по задержанию подозреваемого была непростой. Гарант отметил, что над раскрытием убийства языковеда работали сотни специалистов Нацполиции, СБУ и других служб, поблагодарив каждого, кто ежедневно добавлял больше фактов к картине преступления.

Фото — t.me/Klymenko_MVS

Глава МВД в своем Telegram-канале сообщил украинцам детали ареста подозреваемого. Клименко рассказал, что благодаря тщательному изучению маршрута отхода стрелка и анализу записей с камер видеонаблюдения удалось выследить и установить личность возможного убийцы Фарион.

Министр отметил, что 18-летний житель Днепра во время подготовки к нападению на языковеда арендовал во Львове минимум три квартиры. Сейчас фигурантом занимается полиция. По мнению следователей, задержанный является лишь исполнителем преступления.

Напомним, что в прошлом году Фарион опубликовала в Сети личные данные проукраинского крымчанина, которые позволили ФСБ задержать его. В российской спецслужбе пообещали языковеду награду.