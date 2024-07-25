Жданов прокомментировал прогноз командующего Нацгвардии Александра Пивненко относительно перехода армии Путина в оборону через 1-1,5 месяца на многих направлениях фронта.

Эксперт также убежден, что ситуация для захватчиков будет ухудшаться, информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

По словам Жданова, несколько недель назад главный разведчик Украины Кирилл Буданов заявлял, что ВС РФ вскоре придется перейти к стратегической обороне.

Военный эксперт объяснил, что укомплектованность воинских частей страны-агрессора живой силой и техникой составляет 50-70%, редко можно встретить подразделения врага, укомплектованные на 80-90%.

Ситуация в вопросе укомплектованности и логистики армии Путина будет лишь ухудшаться. Жданов отметил, что, например, у россиян возникли проблемы с горюче-смазочными материалами, так как стоимость бензина растет, а нефтеперерабатывающая отрасль страны-агрессора теряет свои мощности.

Напомним, аналитики DeepState рассказали, какое преимущество позволяет врагу постоянно продвигаться на фронте.