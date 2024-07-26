Лиховий в комментарии журналистам «Крым.Реалии» сообщил, что позиции Сил обороны Украины в Крынках были разрушены до основания в результате длительных и интенсивных ударов армии Путина, в частности авиационных, информирует «НБН».

По словам представителя ОСГВ «Таврия», населенный пункт практически уничтожен путинскими оккупационными силами, поэтому у бойцов ВСУ нет возможности там держать оборону, зацепиться за какие-то фортификации. В то же время защитники продолжают выполнять боевые задачи неподалеку от села и на островах в этом районе.

Капитан отметил, что по всей операционной зоне ОСГВ самым горячим остается Приднепровское направление, где ежедневно ВС РФ осуществляют штурмы, пытаясь продвинуться на плацдармы Сил обороны.

Как сообщалось, в 26-й артиллерийской бригаде рассказали, есть ли угроза окружения Часового Яра.