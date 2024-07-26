Представитель оборонного ведомства Украины в интервью изданию NV заявил, что военнообязанным гражданам перестанут вручать повестки на улицах, если они обновят свои учетные данные в ТЦК или через приложение «Резерв+».

Лазуткин подчеркнул, что в таком случае во вручении повесток на улицах просто не будет необходимости, информирует «НБН».

Спикер Минобороны объяснил, что, если сотрудники ТЦК понимают, куда и каким образом они могут обратиться к военнообязанному, им не нужно выходить на улицу его искать.

Он добавил, что есть немало украинцев, которые нарушили правила воинского учета, что необходимо устанавливать. Также есть граждане, которые не обновили свои военно-учетные данные. Поэтому военнообязанные продолжают получать повестки на улицах, поскольку государству нужно знать, какое количество людей можно привлечь к защите страны.

Также представитель министерства ответил, нужно ли в Украине снижать мобилизационный возраст.