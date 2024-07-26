Как информирует «НБН» со ссылкой на материал NV, по мнению спикера Минобороны Дмитрия Лазуткина, в Украине резко выросли темпы мобилизации по достаточно предсказуемым причинам.

По словам Лазуткина, на текущем этапе мобилизационной кампании, проходит системное пополнение подразделений Сил обороны, благодаря тому, что 4,6 млн военнообязанных украинцев успели обновить свои военно-учетные данные, то есть сформирована обширная база «с которой можно работать». В частности, численность украинцев, скорректировавших указанный тип данных в ТЦК/СП, ЦПАУ или посредством «Резерв+», заметно превышает нынешние потребности украинской армии.

Спикер украинского оборонного ведомства акцентировал:

Поэтому, по состоянию на сейчас, острой необходимости в снижении мобилизационного возраста нет. Но ситуация на войне зависит от многих факторов и это может меняться. Сейчас мы не видим такой необходимости.

Ранее мы писали о том, что в Минобороны называли соотношение мобилизованных и добровольцев.