В пятницу, 26 июля, глава МВД в ходе брифинга, посвященному расследованию дела об убийстве Ирины Фарион, рассказал, что у стрелка была поисковая табличка, информирует «НБН».

По его словам, подозреваемый выбрал своей первой жертвой именно языковеда, так как она была наиболее беззащитной. Следующий, на кого смотрел стрелок, был народный депутат из Днепра Максим Бужанский.

Министр отметил, что подозреваемый мог готовить еще какое-то преступление, так как он искал информацию о некоторых политиках и заседаниях областных советов.

Напомним, 25 июля глава государства Владимир Зеленский сообщил, что правоохранители в Днепре задержали подозреваемого в убийстве Фарион, отметив, что над этой операцией работали специалистов спецслужб и Нацполиции. Клименко показал фотографию ареста и сообщил подробности подготовки преступником нападения на языковеда во Львове.