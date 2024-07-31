Советник руководителя Офиса Зеленского на своей Facebook-странице сообщил, что в ночь среду, на 31 июля, «вторая армия мира» вместе с дронами-камикадзе «Шахед» выпустила по нашей стране беспилотники нового типа «Гербера», информирует «НБН».

По словам представителя ОПУ, эти БПЛА еще не разобрали на «молекулы». Однако уже известно, что такие дроны имеют минимум компонентов. Кроме того, они выглядят как «экономверсия» иранского ударного беспилотника, который обычно российские оккупанты применяют для атак.

«Все тот же дешевый мейд ин чина», – отметил Власюк.

Как сообщалось, ночную массированную атаку ВС РФ на Украину прокомментировали у Буданова. Спикер Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов указал на особенность этого воздушного удара оккупантов, высказавшись о тактике «второй армии мира».