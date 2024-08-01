Результаты проведенного в мае соцопроса НДИ показали, что наибольшим доверием среди украинцев пользуются Вооруженные силы – 50% респондентов полностью доверяют им, 41% – доверяет. 6% граждан как доверяют, так и не доверяют ВСУ, 3% – не доверяют, информирует «НБН».

Высоким остается доверие украинцев и к главе государства: 11% опрошенных полностью доверяют президенту, 34% – доверяет. 26% как доверяет, так и не доверяет Зеленскому, 18% – не доверяют, 10% – полностью не доверяют.

Кроме того, 3% граждан полностью доверяет Нацполиции, 36% – доверяет. 31% респондентов как доверяет, так и не доверяет правоохранителям, 21% – не доверяет, 6% – полностью не доверяет.

Также относительно высокий уровень доверия участники вопроса продемонстрировали по отношению к их местной власти (31%), ЦВК (30%), премьер-министру Денису Шмыгалю (24%) и правительству (20%).

Фото — kiis.com.ua

Напомним, социологи Центра Разумкова сообщили, сколько украинцев до сих пор считают россиян «братским народом».