Российский Telegram-канал BAZA сообщил, что около 03:00 беспилотники атаковали Тихорецк. Два БПЛА нанесли удар по местной электрической подстанции, информирует «НБН».

Отмечается, что в результате прилета дронов по объекту загорелась обмотка трансформатора, а также получили повреждения четыре выключателя. Атака беспилотников обошлась без пострадавших.

Россияне заявляют, что, по предварительной информации, «бавовна» не нарушила работу подстанции.

В то же время в Министерстве обороны страны-агрессора сообщили, что ночью противовоздушная оборона ВС РФ перехватила над территорией Краснодарского края четыре дрона.

Напомним, что ночью было неспокойно и во временно захваченном Крыму – на полуострове прогремела серия взрывов. СМИ заявляют о пожарах на позиции ПВО армии Путина под Балаклавой.