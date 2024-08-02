Telegram-канал «Крымский ветер» пишет, что, по предварительной информации ночью во временно захваченном Крыму «бавовна» могла уничтожить четыре пусковые установки С-400, сообщает «НБН».

Также паблик опубликовал предположительные кадры пусков баллистических ракет ATACMS по военным объектам «второй армии мира» на полуострове, отметив, что ждет спутниковые снимки последствий прилетов по Крыму.

Российские СМИ утверждают, что в результате ударов по Севастополю и Саках путинские войска потеряли ЗРК С-300 и ценную радиоэлектронную технику. Также были уничтожены 5 оккупантов и столько же захватчиков получили ранения.

Ранее Telegram-канал рассказал, что ночью под Балаклавой на позиции воинской части противовоздушной обороны российских оккупационных сил вспыхнули пожары, опубликовав спутниковые фотографии.