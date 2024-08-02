Российский Telegram-канал «Кремлевская табакерка» сообщил, что ночью во временно оккупированном Крыму были прилеты по военным объектам «второй армии мира» в Севастополе и Саках, информирует «НБН».

В результате атаки на Севастополь российские захватчики потеряли один зенитный ракетный комплекс С-300, были ликвидированы 3 «освободителя». Помимо этого, на одном из предприятий города вспыхнул пожар.

В Саках в результате прилета БПЛА по военному объекту 2 оккупанта стали «грузом 200», 5 захватчиков получили ранения. Также удар «отминусовал» ценную радиоэлектронную технику войск Российской Федерации.

Напомним, украинский Telegram-канал сообщил, что ночью на позиции ПВО армии Путина под Балаклавой вспыхнули пожары, опубликовав соответствующие спутниковые снимки.