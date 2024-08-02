Результаты проведенного с 8 по 25 мая соцопроса НДИ и КМИС показали, что большинство жителей Украины убеждены, что выборы в стране нужно проводить только после окончания войны с соседним агрессивным государством – 72% респондентов, информирует «НБН».

В то же время 24% участников исследования считают, что проводить выборы стоит даже в условиях полномасштабного вторжения российских войск в Украину. 4% опрошенных не смогли определиться готовы они голосовать во время войны или хотят сделать это после завершения боевых действий в стране.

Напомним, что также социологи НДИ и КМИС выяснили, каким институциям и органам власти жители Украины доверяют больше всего. В частности, аналитики рассказали об отношении граждан к президенту, правительству и Вооруженным силам Украины.