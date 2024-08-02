Фокин в эфире телеканала «Мы – Украина» рассказал, что «вторая армия мира» наступает на Макеевку и на левый фланг, где продвигается вглубь обороны одной из бригад Третьей штурмовой, информирует «НБН».

«Там враг имеет успех», – сообщил военнослужащий.

По словам командира штурмового батальона, на флангах бригады идут ожесточенные бои за Макеевку, которая находится на правом фланге и за другие населенные пункты по левому флангу подразделения.

Защитник отметил, что российские захватчики пытаются расширить свой плацдарм, поэтому проводят штурмы против 3-й ОШБр. Однако в таких действиях оккупанты не имели успеха.

Напомним, в американском Институте изучения войны прокомментировали наступление «второй армии мира» в Донецкой области. Аналитики назвали причины продвижения российских войск в регионе, в частности в направлении Покровска.