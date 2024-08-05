Масштабный пожар на территории предприятия, где российские «освободители» обустроили военную базу, 4 августа видели жители разных районов Мариуполя, в Сети публиковали кадры возгорания, информирует «НБН».

Ранее в горсовете сообщали, что поджог Хладокомбината организовало движение сопротивления. Андрющенко намекал, что пожар – дело рук одного из россиян, который сделал это за финансовое вознаграждение.

Фото – t.me/andriyshTime

В понедельник, 5 августа, советник мариупольского мэра в комментарии «24 каналу» сообщил о последствиях пожара на военном объекте «второй армии мира». Чиновник рассказал, что, по предварительным данным, сгорели 3 грузовика и бронемобиль «Тигр» оккупантов.

Также 7 «освободителей» получили ожоги разной степени. Андрющенко уточнил, что на Хладокомбинате в значительном количестве находились кадыровцы.

Советник мэра добавил, что этот поджог был похож на операцию партизан, которую они провели в июле в селе Гранитное под Мариуполем.