В пресс-службе ГУР МОУ, ссылаясь на данные космической разведки, сообщили подробности субботней «бавовны» на аэродроме «Морозовск» страны-агрессора, информирует «НБН».

У Буданова уточнили, что в результате прилета по авиабазе «второй армии мира» в Ростовской области был уничтожен истребитель-бомбардировщик Су-34, еще два самолета такого же типа, вероятно, получили повреждения из-за обломков.

Фото – t.me/DIUkraine

Фото – t.me/DIUkraine

Помимо этого, удар по военному объекту РФ «отминусовал» склад с авиационным оружием оккупантов. Также на территории базы захватчиков были повреждены 2 технических здания и 2 ангара, что также зафиксировано на спутниковых фотографиях.

Фото – t.me/DIUkraine

Фото – t.me/DIUkraine

Фото – t.me/DIUkraine

Напомним, что днем позже во временно захваченном Мариуполе «внезапно» вспыхнула новая база «освободителей». Советник городского главы Петр Андрющенко сообщил подробности.