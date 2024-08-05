Российский Telegram-канал ASTRA, ссылаясь на источники в экстренных службах Крыма, сообщил о последствиях удара ATACMS по временно захваченному Севастополю 2 августа, информирует «НБН».

Отмечается, что город и его окрестности атаковали 8 баллистических ракет, 5 из них сбили, 2 прилетели в подлодку «Ростов-на-Дону», которая была пришвартована к причалу 13-го судоремонтного завода. Еще 1 ракета ударила по ЗРК С-400 «Триумф» оккупантов вблизи села Флотское.

Напомним, что Генштаб ВСУ заявлял о потоплении подлодки «Ростов-на-Дону», которая была носителем крылатых ракет «Калибр», а также о существенных повреждениях 4 установок С-400.

Как сообщалось, у Буданова заявили об уничтожении истребителя и склада БК «второй армии мира» в результате удара по российскому аэродрому «Морозовск» 3 августа.