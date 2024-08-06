Мусиенко в эфире Radio NV прокомментировал боевые действия в Курской области, которые начались во вторник, 6 августа, назвав цели «прорыва» в российский приграничный регион, информирует «НБН».

Эксперт напомнил, что Силы обороны Украины ранее успешно поражали военные объекты оккупантов на территории Курской области, в частности удары наносились по Судже. В этом городе располагаются захватчики, которых могут привлекать к проведению диверсий на территории Сумщины.

Также армия Путина использовала этот приграничный регион РФ для регулярных обстрелов Сумской области. Кроме того, в Курской области присутствуют спецназовцы, которые проводили рейды вглубь украинской территории.

По его словам, цели «прорыва» в приграничье России – снять любые угрозы для Сумщины, ослабить контингент армии Путина и оттянуть часть оккупационных сил с других направлений фронта. Продвижение в Курской области позволит вытеснить определенные позиции ВС РФ и создать им проблемы.

Ранее глава ЦПД Андрей Коваленко указал на ложь в заявлениях российских военкоров о ситуации в Курской области.