Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО в своем Telegram-канале прокомментировал ситуацию в Курской области, где во вторник, 6 августа, начались боевые действия, информирует «НБН».

По его словам, российские военкоры лгут о том, что «вторая армия мира» контролирует ситуацию в приграничном регионе страны-агрессора. Коваленко подчеркнул, что путинские войска не контролируют границу в Курской области.

Напомним, сегодня утром жители Суджанского и Кореневского районов сообщили об активной стрельбе и взрывах – на границе начались боевые действия. Исполняющий обязанности главы Курской области Алексей Смирнов пожаловался на «попытки прорыва ВСУ» в регион.

Ночью Курская область подверглась атаке БПЛА, в частности беспилотники ударили по Судже. Глава региона сообщил о последствиях прилетов и показал кадры разрушений.