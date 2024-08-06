Глава Курской области в своем Telegram-канале сообщил, что в Суджанском и Кореневском районах заявляют о попытках прорыва Сил обороны Украины на территорию региона.

По словам путинского чиновника, бойцы ВС РФ и Пограничной службы якобы не допустили прорыва границы, информирует «НБН».

Губернатор предупредил россиян о том, что вскоре «появится много информационных вбросов» и призвал их «доверять только официальной информации».

В то же время Z-паблики пишут, что на нескольких участках границы Курской области идут бои, бойцы ВСУ якобы проникли на территорию региона и продвигаются на технике в сторону сел Гончаровка и Куриловка Суджанского района.

Напомним, что ночью Суджа оказалась под ударом беспилотников. Губернатор Курской области сообщил о последствиях атаки на город и показал кадры разрушений.