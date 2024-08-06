Российский Telegram-канал «Досье Шпиона» сообщил, что в результате массированного удара беспилотников по аэродрому «Морозовск» был уничтожен истребитель и склад с авиационным оружием. Также был прилет БПЛА по пункту управления полетами, кроме того пострадало инженерное оборудование военного объекта армии Путина, информирует «НБН».

Позже Telegram-канал обнародовал снимки последствий атаки беспилотников на аэродром. На фотографиях зафиксирован уничтоженный склад с авиационным оружием «второй армии мира».

Фото – t.me/dosye_shpiona

Фото – t.me/dosye_shpiona

Фото – t.me/dosye_shpiona

Фото – t.me/dosye_shpiona

Напомним, что об ударе по авиабазе «Морозовск» 3 августа высказались у Буданова. В Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили, что в результате прилета войска Российской Федерации понесли потери техники и показали спутниковые фотографии аэродрома после дроновой атаки.