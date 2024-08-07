Советник мариупольского мэра рассказал «24 каналу», что накануне во временно оккупированном городе прогремела серия взрывов – «хлопки» зафиксированы близи военной базы «второй армии мира», информирует «НБН».

Чиновник уточнил, что «бавовна» посетила Мангушский район, где располагаются крупные базы захватчиков и полигон. Местные жители сообщают, что слышали минимум четыре «хлопка».

По словам Андрющенко, никакого большого пожара не фиксировалось, однако, как заявляют источники, прилет по объекту армии Путина все же был. Сейчас устанавливается точная информация о результатах попадания, советник городского главы считает, что можно ожидать хороших новостей.

Напомним, 4 августа в Мариуполе произошел масштабный пожар на военной базе, который «освободители» обустроили на территории Хладокомбината. Андрющенко сообщил предварительные данные о потерях врага.