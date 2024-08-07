Храпчинский в эфире радио «Крым.Реалии» подтвердил, что во временно захваченном Крыму у «второй армии мира» действительно существенные потери, информирует «НБН».

По словам авиационного эксперта, на полуострове Силы обороны Украины поразили довольно большое количество установок – только по 7-8 единиц в одних средствах противовоздушной обороны войск государства-террориста.

Храпчинский уточнил, что, приблизительно, количество «отминусованных» в Крыму машин захватчиков составляет около полсотни – это 5 дивизионов противовоздушной обороны путинских оккупационных сил.

Напомним, что последний удар по временно захваченному полуострову, в результате которого ПВО РФ понесла потери, был нанесен 2 августа. Генштаб ВСУ заявил о существенных повреждениях 4 установок С-400, росСМИ сообщили подробности атаки.