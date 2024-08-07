Разведка Великобритании предполагает, что атака на Крым 2 августа, в частности на Севастополь, была осуществлена баллистическими ракетами ATACMS и ударными беспилотниками, пишет «НБН» со ссылкой на страницу Минобороны Соединенного Королевства в соцсети Х.

В ведомстве считают, что подлодку «Ростов-на-Дону», которая была поражена во время этих обстрелов, возможно, россияне полностью не отремонтировали после предыдущего прилета по ней в сентябре прошлого года.

Разведка Великобритании считает, что РФ будет экономически выгодно построить новую такую субмарину, чем восстанавливать поврежденную. При этом потеря подлодки вряд ли существенно повлияет на морские удары оккупантов по Украине.

В то же время, в отчете отмечается, что поражение очередного судна захватчиков подчеркнуло растущие риски для ВС РФ на украинском полуострове. Эта атака, вероятно, вынудит оккупантов пересмотреть любые планы по передислокации значительных морских сил в Крым.

Как сообщалось, авиаэксперт подсчитал, сколько дивизионов российской ПВО на полуострове уничтожили Силы обороны.