Начальник ГУР МОУ на закрытой встрече с выпускниками Киевской школы экономики заявил, что РФ в случае затяжной войны летом следующего года столкнется с дилеммой. Москве придется выбирать: либо «останавливать все это», либо объявлять масштабную мобилизацию.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на издание Forbes.

По словам генерала, у оккупантов начались проблемы с человеческим ресурсом около 3-х месяцев назад. При этом в стране-агрессоре не все так просто с набором бойцов в армию Путина.

Военачальник отметил, что в начале полномасштабного вторжения в России не было проблем с мобилизацией, позже поток добровольцев начал катастрофически уменьшаться. Теперь Кремль предлагает потенциальным оккупантам большие суммы выплат за подписание контракта с МО РФ.

Буданов добавил, что в последние месяцы войска страны-агрессора впервые столкнулись с кадровым недобором, который составил 10%. Поэтому уже через год Москве придется решить – объявлять масштабную мобилизацию или завершать так называемую «СВО».

Также главный разведчик Украины спрогнозировал, когда закончится наступление оккупантов.