Главный разведчик Украины на закрытой встрече с выпускниками Киевской школы экономики высказался о наступлении «второй армии мира» в нашей стране, информирует «НБН» со ссылкой на издание Forbes.

По словам начальника ГУР МОУ, через 1,5-2 месяца основной напор российских захватчиков должен завершиться, так как их наступление и так затянулось. Генерал отметил, что практика десятилетия войны показывает, что любая из сторон не может вытянуть наступательный потенциал более 2-х месяцев.

Военачальник уточнил, что наступление российских оккупационных сил приближается к 3-м месяцам, поэтому дальше ожидается спад атак врага. Однако после этого ВС РФ будут предпринимать новые попытки наступательных действий и Силы обороны Украины готовятся к этому.

Ранее глава ГУР объяснил, почему захватчики не смогут «полностью положить» энергетическую систему нашей страны.