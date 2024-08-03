Как информирует «НБН» со ссылкой на заявление главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН», у отечественной энергосистемы имеется несколько степеней защиты, и «полностью ее они [оккупанты] не положат».

По словам Буданова, Украина наследовала советские энергосети, отличающиеся максимальным разветвлением и дублированием мощностей, условно, на 3 или 4 уровня. Таким образом, захватчики лишь могут «сделать тяжелой жизнь» украинцев, но полноценно разрушить энергетическую инфраструктуру, — «почти нереально».

При этом, в РФ усиливают меры защиты своей энергетики, на тот случай, если Украина начнет наносить ответные удары по этой структуре, несмотря на то, что их «узлы очень сильно защищены». В частности, страна-агрессор расширяет свою противовоздушную оборону, и Украина пока не готова «положить их энергосистему».

Ранее мы писали о том, что у Буданова раскрывали детали июльской кибератаки на российские банки.