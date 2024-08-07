В связи с ситуацией в Курской области глава Кремля в 13:00 по московскому времени созвал Совбез РФ. Обычно заседание проходит по пятницам, однако из-за боев в приграничном регионе встреча состоялась на два дня раньше, информирует «НБН» со ссылкой на Brief.

Как сообщает издание Politexpert, Z-паблики пишут, что украинские войска атаковали Суджанский район, смогли закрепиться в Курской области и занять несколько населенных пунктов. При этом российские военкоры признают значительные потери ВС РФ.

Ранее оборонное ведомство заявляло, что армия Путина смогла отбросить украинские силы из региона. Однако сегодня МО РФ признало, что боевые действия продолжаются, рассказывая россиянам о том, что оккупационные войска якобы «не допустили» продвижение противника вглубь территории страны-агрессора.

Напомним, «прорыв» в Курской области прокомментировали в МИД РФ. Спикер ведомства Мария Захарова обвинила Украину в «теракте против мирного населения».